По ее словам, такие случаи случаются довольно часто.

Врач и хирург-проктолог Анастасия Пристая рассказала, какие самые странные предметы приходилось извлекать у пациентов из анального отверстия.

Она отметила, что иногда люди достаточно изобретательны и вместо секс-игрушек во время полового акта могут использовать другие предметы. Врач подчеркнула, что это довольно опасно и может привести к хирургическому вмешательству.

"Дело в том, что, если человек что-то засовывает в свое анальное отверстие, условно, анальную пробку, там где есть ограничитель или фаллоимитатор со стоппером, то все равно, если такая сильная страсть и быстрый половой акт, то анус может проглотить эту игрушку. Потом люди пытаются ее самостоятельно достать, проталкивают еще дальше и тогда уже проктолог занимается эвакуацией. И не всегда это получается сделать через естественное отверстие, иногда даже приходится оперировать", - отметила Анастасия в подкасте "Баланс белого".

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Она также вспомнила, что недавно помогала пациенту доставать дезодорант из ануса. Однако это лишь один из странных предметов, который попадался в непредназначенном месте в ее профессиональной практике.

Какие странные предметы врачи достают из ануса людей:

Ключи

Дезодоранты

Продукты питания

Чашки со специально обрубленным носиком

Деньги

Запрещенные вещества.

Напомним, ранее ученые создали сканер, который может изменить методы диагностики рака груди.

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