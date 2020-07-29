В супермаркете Харькова маленькая девочка "отличилась" отборным матом (видео)

Родителей ребенка, судя по всему, поблизости не было.

Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!

В одном из супермаркетов Харькова маленькая девочка, которой не купили воду, материлась у кассы.

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Соответствующее видео с ребенком появилось в Telegram-канале "Украина новости". Очевидцы оглядывались, услышав ругань от девочки, и снимали происходящее на камеры смартфонов.

"Не можно спокойно взять воду! Бл**ь, с**ка, е**ный в рот!", - слышно на видео.

Ранее в Сумах женщина-водитель Lexus набросилась с проклятиями и матами на сотрудников патрульной полиции за то, что они остановили ее за нарушение правил дорожного движения.

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