В супермаркете Харькова маленькая девочка "отличилась" отборным матом (видео)
12:32, 29 июля 2020Курьёзы
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Родителей ребенка, судя по всему, поблизости не было.
Осторожно! Видео содержит нецензурную лексику!
В одном из супермаркетов Харькова маленькая девочка, которой не купили воду, материлась у кассы.
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Соответствующее видео с ребенком появилось в Telegram-канале "Украина новости". Очевидцы оглядывались, услышав ругань от девочки, и снимали происходящее на камеры смартфонов.
"Не можно спокойно взять воду! Бл**ь, с**ка, е**ный в рот!", - слышно на видео.
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