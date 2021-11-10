Из-за жалоб россиян на рекламу сети проводился опрос.

В российской Бурятии международную сеть доставки суши "Ёбидоёби" обвинили в том, что они придумали возмутительное, безобразное и непристойное название. Хотя в переводе с японского языка оно звучит как: "День недели – суббота".

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что владельцы еще в марте стали рекламировать свою доставку на телевидении. Созывали на акцию, и телевизионщиков ничего не смутило. Но вот у зрителей появились вопросы, и кто-то из них обратился в Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) Бурятии:

"Эксперты провели опрос – итоги их ошарашили. Больше половины респондентов восприняли название как кое-что неприличное".

Читайте такжеВ Тайване продают игрушечный кактус, который "поет" о наркотиках и суициде (видео)В Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики", который проводил опрос, отметили, что из-за отсутствия соответствующих знаний название воспринимается людьми как мат.

В итоге, несмотря на истинное значение названия, рекламу признали ненадлежащей, а владельца обвинили в нарушении требования российского законодательства.

Напомним, ранее сообщалось, как в Киеве раскритиковали провокационные названия двух заведений, которые открылись на Подоле. Речь идет о винном баре "Соска" на Хорива и о сосисочной "Соси...сочна...я" на Сагайдачного.

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Автор: Катерина Шварц