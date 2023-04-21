Женские аксессуары мужчине не помогли. Его выдало небритое лицо.

В Одесской области задержали мужчину, который переоделся в женщину и пытался выехать из Украины.

Об этом сообщает Государственная пограничная служба Украины. Как отмечается, 20 апреля пограничники Белгород-Днестровского отряда выявили мужчину, который ради побега за границу переоделся в женщину.

"Во время проверки документов и оснований для проезда транзитного участка автомобильной дороги "Одесса-Рени" пограничники заприметили лицо, которое в темное время суток было в солнцезащитных очках и платке", - говорится в сообщении.

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Как оказалось при проверке документов "женщины", так называемая "пассажирка" – мужчина, который опасаясь призыва, прибегнул к перевоплощению.

В частности, 35-летний украинец пояснил, что до начала полномасштабного вторжения находился за границей на заработках. Однако на Пасху решил приехать домой – в Одессу, надеясь, что сможет беспрепятственно вернуться за границу, быстро "сменив пол".

Как уточнили пограничники, женские аксессуары ему не помогли, хотя бы потому, что его выдало небритое лицо.

Мужчина привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 204-1 КУоАП (незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины). Представителями территориального центра комплектования ему выдана повестка.

Задержание мужчин на границе

В Украине время от времени случаются любопытные случаи задержания мужчин при попытке пересечь границу. Так, 18 апреля на Буковине пограничники задержали новую партию беглецов.

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