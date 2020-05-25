"Святая вода с Соборки": в Одессе коммунальщики "дезинфицировали" трамвай неизвестной жидкостью (видео)

Троих сотрудников КП намерены уволить, а руководство депо - оштрафовать.

В Одессе трое сотрудников коммунального предприятия "Одесгорэлектротранс" в защитном желтом обмундировании "дезинфицировали" салон трамвая, просто выплескивая ладонью неизвестную жидкость из ведра.

Как пишет "Думская", видео "работы" коммунальщиков снял один из пассажиров трамвая.

Коммунальщиков не остановил тот факт, что практически все сидячие места в вагоне маршрута №22 были заняты. По нормативам дезинфекция может происходить только в пустом вагоне.

"Впрочем назвать телодвижения горе-специалистов санитарной обработкой язык не поворачивается. Один из них расхаживает по салону, зачерпывает из ведра некую жидкость и льет ее на пол. Попытка пассажиров сделать нарушителям замечания была встречена юмором – дезинфектор заявил, что это святая вода, "которую он взял на Соборке", - пишет издание.

Предприятие на похождения своих сотрудников уже отреагировало: в ближайшее время они будут уволены, а руководство трамвайного депо также ждут дисциплинарные взыскания.

Как сообщал УНИАН, одесситы массово встречают выход из карантина в ночных клубах и ресторанах.

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