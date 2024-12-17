Стюардесса рассказала еще о нескольких советах для тех, кто пользуется самолетами.

Во время полета в самолете никто не застрахован от желания сходить в туалет. Однако одна стюардесса рассказала, что в таком случае лучше отказаться от использования туалетной бумаги в туалете, объяснив почему.

"Я не пользуюсь туалетной бумагой в самолете. Если вы осмотрите туалетную бумагу, я обещаю, вы увидите на ней капельки воды - или то, что вы считаете капельками воды. Я не думаю, что мы можем доверять большинству мужчин, которые могут сходить в туалет в обычный день, не говоря уже о полете на большой высоте в условиях турбулентности. Поэтому я просто говорю всем своим дамам, просто используйте вместо этого Kleenex", - отметила она, передает Mirror.

Кроме того, стюардесса посоветовала также бронировать исключительно непрямые рейсы с пересадкой более трех часов. Это позволит снизить риск пропустить пересадку из-за каких-либо задержек. А еще порекомендовала не одевать шорты в самолет.

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Сообщается, что последний совет необходим для того, чтобы не замерзнуть при включенном кондиционере и избежать сильного ожога от трения, если случится что-то плохое и вам придется воспользоваться эвакуационной горкой.

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Кроме того, эксперт назвала главные виды одежды, которые считаются опасными для путешествия на самолете. Среди таких - леггинсы из синтетических и искусственных тканей.

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