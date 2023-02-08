На фоне скандала он подал в отставку.

Депутат Социалистической партии Сербии Звонимир Стевич во время парламентских дебатов о Косово смотрел порно на своем смартфоне.

Видео на полторы минуты, на котором четко запечатлено, как политик скролит порносайт и включает отдельные ролики, появилось в соцсетях. Как сообщает сербское издание Nova, все это происходило в тот момент, когда сербский парламент обсуждал европейский план для Косово, а президент страны Александр Вучич говорил о большом давлении на Сербию.

Примечательно то, что сам Стевич родом из Приштины, столицы Косово. Он избирался депутатом сербского парламента шесть раз, а также занимал разнообразные должности, связанные с Косово (в частности, был региональным главой правления Социалистической партии Сербии, статс-секретарем в министерстве по делам Косово), и в настоящее время является членом комитета по Косово.

Видео дня

Неподобающее поведение политика вызвало бурную реакцию в социальных сетях. На фоне этого Звонимир Стевич подал в отставку, сообщают сербские СМИ.

Скандалы с депутатами Верховной Рады

В октябре 2019 года разгорелся скандал вокруг нардепа от "Слуги народа", главы комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдана Яременко. Журналисты сфотографировали, как Яременко во время работы в сессионном зале переписывался на сайте знакомств, в частности, договаривался о встрече с девушкой. Он сперва заявлял, что переписка сфабрикована и угрожал журналистам ответственностью, после – с трибуны ВР попросил прощения у избирателей, своей фракции и у президента Владимира Зеленского и подал в отставку с должности главы комитета. С тех пор комитет возглавляет другой представитель "Слуги народа" Александр Мережко.

В октябре того же года на видео попало, как народный депутат от "ОПЗЖ" Илья Кива в зале парламента общался с моделью, которая была подписана в смартфоне как "Юля конкурс красоты Одесса", после чего стал активно теребить штаны в районе ширинки. Никаких последствий за такое поведение в зале парламента для нардепа не было. В настоящее время Кива находится не в Украине, подозревается украинскими правоохранителями в госизмене и лишен депутатского мандата.

Вас также могут заинтересовать новости: