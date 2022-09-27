Оказалось, что пока одни оккупанты оставляли припасы и бросали технику, другие же хотели украсть домой обычный унитаз.

В освобожденные населенные города Харьковской области начинают возвращаться жизнь, коммуникации и привычные для украинцев услуги. Рашисты оставили после себя множество неприятных "сюрпризов", от массовых захоронений до минирований. Однако кое-где оккупанты были готовы остаться без снарядов, но забрать с собой "самое большое сокровище".

На странице "Новой почты" в Twitter показали, что россияне украли из отделения на Харьковщине.

"Вернулись в освобожденные города Харьковщины и в одном из отделений увидели вот такое ... Кто догадался, что для оккупанта самое большое сокровище?",- говорится в сообщении.

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Оказалось, рашисты не изменяют своей главной страсти - они украли обычный унитаз. В комментариях украинцы шутят о россиянах, ведь это фото в отделении почты в очередной раз напоминает, с какой армией мы воюем.

"Может, давайте мы им скинемся на унитазы, будки, исподнее и они просто поедут домой", - пишут в комментариях люди.

"Максимум, на что мы им скинемся, это пакет, в котором они поедут обратно на свое болото", - отвечают другие.

РФ - страна мародеров: что воруют оккупанты в Украине

Как сообщал УНИАН, по словам женщин, переживших оккупацию в Черниговской области, для некоторых российских оккупантов настоящим шоком стало увидеть унитаз.

"Они унитазы забирали. Унитазы! Заходит в дом и говорит: "А что это такое?". А ему кто-то говорит: "унитаз". "А что это такое?" Это эти узкоглазые...",- рассказывала одна бабушка.

Рашисты воровали из домов украинцев буквально все: женское белье, сковороды, бытовую технику и даже рыболовное снаряжение. А на Херсонщине оккупант пытался украсть интернет. Бурят хотел "забрать" интернет домой для этого он лез на столб и срезал провода.

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