Российские оккупанты "гребли" все - от одежды до бытовой техники.

Во время оккупации Киевской области в феврале-весной 2022 года российские военные грабили украинцев, они не гнушались даже б/у унитазами.

Как рассказал в интервью ТСН начальник полиции Киевской области генерал Андрей Небитов, известно о множестве фактов мародерства россиян.

По его словам, украденные телефоны ставили на контроль и прослушивали их. И вот во время одного из перехваченных разговоров путинского военного с женой он ей рассказал, что нашел очень много золота, мол, "хватит до конца жизни".

Видео дня

Российские оккупанты "гребли" все - бытовую технику, подержанные мужские и женские вещи. Воровали даже унитазы, рассказал Небитов:

"Неподалеку Иванкова на дороге стояли три б/у унитаза. По данным полиции, эти три унитаза были сброшены с машины мародеров, то есть они взяли вместо них что-то более ценное. Микроволновую печь или стиральную машинку".

Что воруют оккупанты в Украине

Один из перехватов разговоров оккупантов свидетельствовал, что разрешение на мародерство в Украине оккупантам дал лично Путин. Рашисты воровали кучу вещей у украинцев и даже организовали в Беларуси рынок для торговли награбленным.

В июне 2022 года одного из российских оккупантов нашли в объятиях с бойлером. Захватчики воровали у украинцев даже магниты с холодильников. Они завидуют тому, что до войны украинцы имели возможность путешествовать по миру.

Вас также могут заинтересовать новости: