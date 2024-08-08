Скотти Килмер решил лично проверить, как работает эта машина.

Один из самых известных автомобильных экспертов Скотти Килмер посоветовал водителям, которые ищут надежный подержанный внедорожник, избегать одной конкретной модели. В своем недавнем видео на Youtube автомеханик осматривает Range Rover Evoque 2013 года выпуска, который принадлежит одному из его клиентов. По его словам, этот автомобиль хорошо выглядит, однако может иметь проблемы с электричеством, пишет Express.

"Нет сомнений, что это красивые автомобили, и они очень удобны, много места для ног, у них приличный багажник, куда можно опустить сиденья и перевезти довольно много вещей. И, несмотря на то, что он провел зиму в Род-Айленде, он не особо ржавый. Но он [владелец] волнуется, потому что у него есть друг, у которого такой же Range Rover Evoque 2013 года выпуска, и у него коробка передач стоит 13 000 долларов, он заплатил за специальную гарантию, и у него начали появляться какие-то коды неисправностей. Поэтому я собираюсь просканировать его и отправиться в путешествие", - рассказывает Скотти.

Отмечается, что Range Rover Evoque первого поколения, который выпускался с 2011 по 2018 годы, был первым компактным роскошным внедорожником компании, который стал очень популярным из-за красивого дизайна и приятного стиля вождения.

Видео дня

Однако в издании отметили, что некоторым владельцам сложно с такими автомобилями. По исследованию надежности, которое было проведено британским изданием WhatCar?, многие водители уверяют, что страдали от неисправностей коробки передач, в то время, как многие другие имеют изношенные маховики и неправильно выровненные задние двери.

В материале отмечают, тогда, как покупатели подержанных автомобилей могут приобрести Range Rover Evoque первого поколения около 6 тысяч долларов, то водителям, которые хотят найти надежный экземпляр, советуют потратить минимум более 12 тысяч долларов на авто с небольшим пробегом и хорошей историей обслуживания.

Во время осмотра Скотти Килмер подключил инструмент для сканирования кодов неисправностей к примеру 2013 года. По его словам, с конкретным автомобилем, который он зафиксировал, был ряд незначительных проблем.

"Мы собираемся сделать автоматическое сканирование, и есть 40 компонентов, которые он может просканировать. Как всегда для Range Rover, как вы видите, есть много неисправностей - только модуль управления силовым агрегатом имеет 30 неисправностей. Конечно, некоторые из этих вещей являются мелочами, но это довольно типично для любого Range Rover или вообще любого английского автомобиля. На более поздних моделях вы подключаете сканер и получаете коды отовсюду. Электричество и англичане, возможно, их автомобили должны были бы остаться в темных веках со свечами", - подчеркнул эксперт.

Когда Скотти очистил коды неисправностей и сел за руль, то предположил, несмотря на то, что Range Rover Evoque может быть дорогим в обслуживании, он хорошо ездит и может вписаться в любое место.

"Сейчас они достаточно мягкие и веселые в управлении - именно так их и продают. Они также хорошо выглядят, как и Ягуары. Это не случайно, что они называются Jaguar Land Rover, ни один из которых не известен тем, что делает автомобили, которые не ломаются все время. Есть одна хорошая вещь в том, чтобы ездить на Range Rover в Род-Айленде: вы не чувствуете себя не в своей тарелке. Здесь так много миллионеров, что вы можете присоединиться к толпе. Мне надо поехать в другую сторону на поле для поло, и я впишусь туда. На самом деле, когда я еду, я чувствую себя прекрасно, не чувствую никаких колебаний или вибраций. Механически он в хорошей форме, но здесь очень много компьютерных модулей и блоков управления", - подытожил автомеханик.

Другие советы автомобильных экспертов

Ранее известный автолюбитель Грант рассказал об автомобилях, которых стоит избегать. По его словам, эти авто имеют плохой двигатель. В частности речь идет о моделях Ford с 1,0-литровым силовым агрегатом EcoBoost.

"Я знаю, что в последнее время о нем много писали в прессе, но он также должен быть на первом месте в этом списке. Вы найдете этот двигатель в Fiesta, Focus, B-Max, C-Max - это как чума. Они есть везде, но вы не хотите расставаться со своими кровно заработанными деньгами за один из них, потому что, скорее всего, он будет работать плохо", - подчеркнул эксперт.

Также ранее Скотти Килмер дал точный совет водителям, благодаря которому двигатель их автомобиля будет работать много лет. В своем недавнем видео на Youtube эксперт показал старый внедорожник Toyota, который проехал почти 650 тысяч километров. По его словам, именно регулярное техническое обслуживание помогло сохранить двигатель в хорошем состоянии.

Вас также могут заинтересовать новости: