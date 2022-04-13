Родственников россиянина искали в соцсетях, проте идентифицировали его личность.

Русский солдат, которого бросили раненым на поле боя, делал вид, что потерял память. Изобретательного россиянина разоблачили.

Об этом говорится в Telegram-канале Днепр областной.

Раненый мужчина с амнезией появился в одной из больниц Кривого Рога. Родственников мужчины искали в соцсетях.

Родных псевдоукраинца не нашли, но идентифицировали его личность. Пациентом больницы оказался российский оккупант, которого раненым оставили на поле боя.

Захватчик выжил и придумал способ избежать ответственности. Русский переоделся в гражданскую одежду, назвался раненым украинцем, который якобы ничего не помнит. Впоследствии он планировал сбежать из больницы и из Украины.

"Вояку вражеской армии задержано и передано спецслужбам, которые после допросов отправят пленного в спецлагерь", - говорится в сообщении облсовета.

Как сообщал УНИАН, российский оккупант сообщил жене, что попал в плен. Однако та известила его, что живет с любовником.

Вас также могут заинтересовать новости: