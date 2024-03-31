По словам экспертов, этот овощ поможет поддерживать баланс жидкости в организме.

Помидор является овощем, который можно употреблять в обычном виде или добавлять к разнообразным блюдам. В то же время он может быть и полезным для артериального давления человека, ведь содержит в себе питательные вещества, которые могут его поддерживать на здоровом уровне. Об этом рассказали в издании Health Digest.

В Национальном институте здоровья США людям, которые имеют повышенное кровяное давление, советуют потреблять продукты, в которых содержание калия как минимум вдвое превышает содержание натрия. Так, в помидоре содержится 292 миллиграмма калия, однако только 6,15 миллиграмма натрия. Этот овощ также поможет поддерживать баланс жидкости в организме, поскольку он на 94% состоит из воды.

По данным исследования, которое было опубликовано в Европейском журнале превентивной кардиологии, среди более семи тысяч человек в возрасте от 55 до 80 лет люди с высоким артериальным давлением, которые ели больше помидоров, имели более низкое диастолическое кровяное давление. Те, кто потреблял более 110 граммов помидоров в день, имели на 36% ниже риск высокого кровяного давления чем те, кто ел менее 44 граммов в день.

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"Ликопин, содержащийся в томатах, является мощным каротиноидом, который имеет в 10 раз большую антиоксидантную силу, чем витамин Е. Возможно, именно ликопин является ключом к снижению артериального давления без лекарств. По данным систематического обзора 2022 года, опубликованного в Journal of Herbal Medicine, добавки с ликопином могут снизить систолическое артериальное давление в среднем на 2,63 пункта. Ликопин лучше всего работает у людей, которые уже имеют высокое кровяное давление, особенно если они принимают 15 миллиграммов ликопина в течение не менее 8 недель", - рассказывают авторы материала.

В публикации также говорится о том, что витамин С, каротиноиды и флавоноиды, которые есть в томатах, могут защитить мозг человека от нейродегенеративных заболеваний, среди которых болезнь Альцгеймера и Паркинсона. Кроме того, благодаря помидорам можно улучшить микробиом кишечника, ведь они увеличивают количество полезных бактерий в нем, уменьшая воспаление.

В то же время люди, которые занимаются спортом, могут употреблять томатный сок и другие томатные продукты, чтобы помочь своему организму восстановиться после окислительного стресса, который связан с тяжелыми физическими упражнениями.

Какие еще продукты полезны для артериального давления

Ранее диетологи назвали 9 лучших продуктов для снижения артериального давления. Среди них есть бананы, черный шоколад, зелень и различные овощи. По словам одного из диетологов, бананы являются хорошим источником калия, который помогает сбалансировать уровень натрия.

"Калий помогает кровеносным сосудам расширяться и расслабляться, что снижает кровяное давление", - отметила она.

Также кардиологи рассказали о самом полезном обеде при высоком кровяном давлении. А именно диета DASH считается одной из самых эффективных схем питания для борьбы с высоким кровяным давлением. Такая диета содержит фрукты, овощи, молочные продукты с низким содержанием жира или обезжиренные, цельные зерна, рыбу, птицу, бобы и орехи.

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