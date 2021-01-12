Ранее Филарет заявлял, что в появлении коронавируса в мире виноваты гомосексуалисты.

Коронавирус COVID-19 является биологическим оружием, созданным руками человека, заявил почетный патриарх Православной церкви Украины, патриарх Украинской православной церкви Киевского патриархата Филарет.

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Такое заявление Патриарх сделал в эфире канала «Украина 24».

"Коронавирус природного происхождения или нет? Неестественного, потому что он появился сразу во всех странах мира. Так не бывает. Даже если он ушел из Китая, как он мгновенно в каждую страну зашел? Это неестественно. Поэтому коронавирус имеет человеческое происхождение, это биологическое оружие, которое придумано человеком, но Бог допустил это. Это творение человеческое, а не природы", - заявил он.

Филарет и коронавирус

Ранее Филарет заявлял, что в появлении коронавируса в мире в первую очередь виноваты гомосексуалисты. По его словам, причиной того, что происходит сегодня, являются однополые браки и греховность людей.

Впрочем, в сентябре прошлого года Филарет сам заболел COVID-19 и две недели пролежал в реанимации.

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Автор: Дмитрий Захаров