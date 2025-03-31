В некоторых районах Испании распитие алкоголя на улице незаконно.

В Испании действуют жесткие правила, которые относятся распития алкоголя в публичных местах. Об этом сообщает Daily Express со ссылкой на Министерство иностранных дел, Содружества наций и развития Великобритании.

Уточняется, что в некоторых частях Испании за распитие алкоголя на улице вас могут оштрафовать на сумму до 600 евро (26808 грн - УНИАН). Незаконно распивать алкоголь в таких общественных местах, как пляжи.

"В некоторых районах Испании распитие алкоголя на улице незаконно, за что вам выпишут штраф. Действуют строгие меры контроля за распитием спиртных напитков и сексуальной активностью в общественных местах, в том числе на пляжах", - сказано в объявлении министерства.

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Уточняется, что закон, ограничивающий продажу и доступность алкоголя в определенных районах, действует на Балеарских островах, включая Магалуф, Майорку, Плайя-де-Пальма и Ибицу. Туристов штрафуют за публичное распитие спиртных напитков, которое "нарушает спокойствие окружающих и привлекает внимание людей".

Отдых в Испании

Как писал УНИАН, ранее были названы пять уютных пляжных направлений в Испании, где все еще рады туристам. Туристическое издание Travel Off Path составило список пот нескольким категориям.

Также журналисты назвали лучшие и худшие пляжные города Испании. Портал Which исследовал отзывы туристов, чтобы определить лучшие и худшие приморские города страны.

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