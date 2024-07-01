Рейтинг возглавил итальянский город Флоренция.

В мире миллионы городов и городков с необычайными пейзажами, комфортным уровнем жизни и захватывающей архитектурой. Если вы хотите насладиться лучшими впечатлениями от пеших прогулок во время путешествия, Forbes, со ссылкой на инвестиционный вебсайт Insider Monkey, назвал 10 лучших городов для этого.

1. Флоренция, Италия

Флоренция известна своей потрясающей архитектурой и достопримечательностями, в частности, галереей Уффици, площадью Синьории и другими. Кроме того, Флоренция - ухоженный и чистый город. Об этом свидетельствуют ухоженные площади и берега реки Арно.

2. Рига, Латвия

Эта средневековая столица на берегу Балтийского моря является прекрасным местом для пешеходов. Его самые популярные достопримечательности - Рижский собор, Рижский центральный рынок, Дом Черных голов, Бастейкальный парк и Верманский сад - расположены неподалеку друг от друга. Помимо пешеходного Старого города, Insider Monkey рекомендует посетить район Вецриг, который входит в список ЮНЕСКО.

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3. Гамбург, Германия

Морская атмосфера и культурные достопримечательности Гамбурга, такие как Гамбургское подземелье и Миниатюрная страна чудес, находятся в пределах 3 километров друг от друга. Эффективный общественный транспорт города и живописные места способствуют высокой доступности для прогулок.

4. Порту, Португалия

Узкие улочки из брусчатки в Порту и известные достопримечательности, такие как мост Дона Луиса I и Ливрария Лелло, расположены в радиусе 3,5 км. Чистые улицы города и ухоженные парки улучшают его проходимость.

5. Мадрид, Испания

Основные достопримечательности Мадрида - Королевский дворец и музей Прадо, расположены в пределах 3,5 км, что позволяет легко исследовать город пешком. По словам авторов Insider Monkey, проходимость Мадрида наиболее заметна в центральных районах, таких как Пуэрта-дель-Соль и парк Ретиро, которые являются историческими достопримечательностями.

6. Эдинбург, шотландия

Эдинбург известен своими чистыми парками и историческими достопримечательностями, что делает его отличным местом для прогулок. Кроме того, его главные достопримечательности, такие как Национальный музей Шотландии и Эдинбургский замок, находятся недалеко друг от друга.

7. Таллинн, Эстония

Компактная планировка и средневековый шарм делают Таллинн идеальным городом для пеших прогулок. Такие достопримечательности, как площадь Свободы и Таллиннская ратуша, богатое сочетанием традиций и культуры.

8 Стокгольм, Швеция

Стокгольм предлагает самый свежий в мире воздух для пешеходов. Самые популярные достопримечательности города тоже расположены друг возле друга, что довольно удобно для прогулок по городу.

9. Сидней, Австралия

Знаковые достопримечательности Сиднея, такие как Сиднейский оперный театр и Королевский ботанический сад, расположены неподалеку.

"В Сиднее удивительная чистота, даже на пляжах и в общественных местах. Все это улучшается эффективной системой общественного транспорта, если вы не захотите гулять пешком", - говорится в сообщении.

10. Бостон, Массачусетс

Исторический шарм Бостона и хорошо ухоженные парки делают его городом удобным для прогулок. Главные достопримечательности - Музей изобразительных искусств и Бостон-Коммон. В городе также хорошее качество воздуха, и его часто украшает портовый бриз.

Также исследователи включили в список:

Амстердам, Нидерланды;

Ливерпуль, Великобритания;

Бордо, Франция;

Копенгаген, Дания;

Стамбул, Турция;

Мельбурн, Австралия;

Прага, Чехия;

Будапешт, Венгрия;

Ванкувер, Канада;

Бристоль, Англия;

Рейкьявик, Исландия;

Мюнхен, Германия;

Джерси-Сити, Нью-Джерси;

Лиссабон, Португалия;

Нью-Йорк;

Шанхай, Китай;

Вена, Австрия;

Торонто, Канада;

Монреаль, Канада;

Дубай, ОАЭ.

Как ранее писал УНИАН, назван лучший город для жизни в Европе. Он идеально подойдет для энтузиастов истории и любителей вкусной еды.

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