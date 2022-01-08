Тищенко оконфузился поздравлением с Рождеством.

Постоянный фигурант политических скандалов, нардеп ОПЗЖ Илья Кива потролив другого одиозного депутата – "слугу" Николая Тищенко.

Кива выложил скриншот пожелания Тищенко с Рождеством, в котором тот допустил ошибку и поздравил украинцев с Пасхой. "Христос Воскрес!"- написал Тищенко в Facebook, перепутав с фразой "Христос родился".

Впоследствии сообщение с ошибкой удалили и опубликовали новый - очевидно, опасаясь, что история правок будет доступна пользователям соцсети.

Член ОПЗЖ заявил, что у "слуг", похоже, тоже "праздничная атмосфера", и саркастически ответил Тищенко: "Воистину Воскрес".

Ранее депутаты уже "сходились в поединке" прямо в зале Рады, когда однопартиец Тищенко с трибуны предупредил ОПЗЖ об их расстреле украинцами за измену Родине.

Илья Кива тоже регулярно попадает часто в странные и провокационные ситуации. Украинцам он запомнился "почесыванием" причинного места в зале Рады, переодеваниями на глазах у женщин-коллег, а также поздравлением Путина с днем рождения и расстрелом портрета Степана Бандеры.

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