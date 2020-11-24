На выбор ее новой профессии, в частности, повлияло увлечение нудизмом.

Жительница американского города Нью-Йорк, штат Калифорния, потеряла работу из-за пандемии коронавируса, ушла в секс-тренеры и стала счастливой.

Об этом сообщает издание Ladbible.

32-летняя Молли Спок работала в ресторане, однако после начала пандемии потеряла работу и стала искать другие источники дохода.

На выбор ее новой профессии, в частности, повлияло увлечение нудизмом. Из-за чувствительной кожи, как утверждает женщина, она с детства не выносила некоторые виды ткани.

Впервые в доме отдыха для нудистов она побывала в 2009 году. С тех пор она стала нудисткой и даже в походы отправляется без одежды.

«Я немного нервничала, пока туда ехала. Но когда оказалась там и увидела, что никто не напрягается, то сразу почувствовала себя, как дома», - поделилась женщина.

В итоге после потери работы женщина стала секс-тренером, преподавателем йоги и профессиональным обнимателем. Она утверждает, что ее обнимательные услуги помогают снять стресс.

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Автор: УНИАН