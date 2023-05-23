Она встречалась с ним пять лет, два года они были помолвлены.

Женская месть считается одной из самых жестоких. Обиженная девушка, которой разбили сердце, способна на многое. Своим опытом "адской" мести недавно поделилась пользовательница сети, которая узнала об измене любимого.

На Reddit она рассказала, что встречалась с парнем пять лет, два года они были помолвлены. Однако все изменила поездка ее избранника в Японию. Он проводил время с девушками, которым платят за любовь, и случайно рассекретил предательство.

Каким-то образом парень позвонил своей невесте в самый пикантный момент, когда он был с другой. Она все это увидела, но не стала устраивать скандал по видеосвязи. Вместо этого девушка отправилась к нему домой и принялась за дело.

Видео дня

Сначала девушка занялась компьютером изменщика. Она удалила всю коллекцию его фильмов для взрослых, которые тот тщательно собирал. Затем девушка стерла все сохранения в любимой игре парня, она удалила все файлы даже с резервных дисков.

На этом месть не закончилась. Она забрала все батарейки из устройств в доме. Также девушка была настолько зла на парня, что пошла на мерзкий поступок. Она справила нужду в коробку из-под обуви. Затем девушка спрятала "подарок" с экскрементами в спальне жениха.

"Потом я вышла замуж через два месяца. Мой бывший теперь встречается с какой-то девушкой, которая выглядит так же, как и я, но с длинными волосами. И это жутко. Но если ты это читаешь, я ни о чем не жалею", - добавила обиженная девушка.

Реакция сети на "адскую" месть

Пользователи не скрывают, что поступок девушки выглядит довольно странно. Одни отмечают, что она перешла все границы, другие же пытаются оправдать "адскую" месть тем, что парень разбил сердце своей избраннице. Комментаторы пишут:

"Почему я чувствую атмосферу Эмбер Херд?"

"Ты сумасшедшая, не позволяй никому переубеждать тебя в ином. Тебе нужна помощь"

"Выйти замуж через два месяца... Либо у вас был "друг", и это окончательный конец отношений, либо вы буквально вышли замуж за первого встречного мужчину в вашей жизни. Всего вам наилучшего, похоже, вы сошли с ума".

Измена и месть - необычные ситуации из жизни

Несколько лет назад две американки прославились на весь мир, решив изысканно отомстить мужчине. Они узнали, что встречаются с одним и тем же человеком, после чего придумали хитрый план и проучили его на глазах у множества людей.

Еще одна измена вскрылась благодаря наблюдательности. Женщина раскрыла предательство мужа по родимому пятну. Также недавно стало известно, что мужчина нашел изощренный способ раскрыть измену жены. Его находчивость удивила сеть.

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