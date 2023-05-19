Львовские власти не смогли убрать монумент, на верхушке которого аисты свили гнездо.

На Львовщине местные власти не смогли демонтировать советский памятник – помешало гнездо аиста. Об этом сообщает пресс-служба Львовского облсовета.

Так, областная рабочая группа по вопросам декоммунизации 17 мая выехала в Шегиновскую громаду Яворивского района, чтобы демонтировать два советских монумента. Но удалось избавиться только от одного.

"В Мышлятичах демонтаж был перенесен. Ибо на монументе – гнездо аистов. Птицы в этом году, к счастью, здесь не гнездятся, но в гости наведываются. Сейчас местные несколько недель будут наблюдать, а если аисты здесь живут, - будем советоваться с орнитологами, как переселить птиц куда-нибудь", – говорится в сообщении.

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Власти отмечают, что сейчас на Львовщине советские монументы демонтируют практически ежедневно. Поставлена задача – до конца года "зачистить все чужие маркеры" в области. На текущий момент в области остаются еще не менее 200 советских памятников. Демонтаж осуществляется на основании решения Львовского облсовета от 20 сентября 2022 года о завершении декоммунизации и деколонизации на территории региона.

Демонтаж памятников в Украине

В 2022 году в Украине стартовала вторая волна массового сноса и демонтажа памятников. Если в первой волне после Революции достоинства убирали памятники коммунистам, то теперь избавляются от монументов, связанных с Россией и в целом с московским владычеством. Это было вызвано уже российской агрессией против Украины.

Так, осенью в Харькове демонтировали памятник Пушкину, простоявший в центре города еще со времен Российской империи. А в Одессе избавились от монумента Екатерины Второй, который был новоделом и появился в городе во времена президентства Ющенко. Днепр попрощался с памятником Ломоносову, а Киев – с Ватутиным.

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