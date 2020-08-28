 Коллеги чиновника были шокированы увиденным / иллюстрация ua.depositphotos.com

Об этом сообщает Daily Mail.

Инцидент произошел во время конференции, к которой подключились сотрудники Совета деревни Фатима Дос. Сам чиновник вышел в прямой эфир по ошибке. Его коллеги были шокированы увиденным.

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На записи видно, что Эстил подошел к женщине, сидевшей на диване рядом с компьютером, и начал заниматься с ней сексом на глазах у коллег. Когда запись появилась в сети, местные жители были разгневаны и подали петицию с требованием снять Эстила с должности за неподобающее поведение. После инцидента ни чиновник, ни его секретарша на работе не появлялись.

В министерстве внутренних дел и внутреннего самоуправления заявили, что начальник совета будет уволен в ближайшее время.

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Автор: УНИАН