На Филиппинах чиновник Джесус Эстил из провинции Кавите занялся сексом с секретаршей во время онлайн-конференции в Zoom.
Об этом сообщает Daily Mail.
Инцидент произошел во время конференции, к которой подключились сотрудники Совета деревни Фатима Дос. Сам чиновник вышел в прямой эфир по ошибке. Его коллеги были шокированы увиденным.
Читайте такжеМисс X "растаяла" от униформы: британский коп занялся сексом в служебном автомобиле и попался (фото)
На записи видно, что Эстил подошел к женщине, сидевшей на диване рядом с компьютером, и начал заниматься с ней сексом на глазах у коллег. Когда запись появилась в сети, местные жители были разгневаны и подали петицию с требованием снять Эстила с должности за неподобающее поведение. После инцидента ни чиновник, ни его секретарша на работе не появлялись.
В министерстве внутренних дел и внутреннего самоуправления заявили, что начальник совета будет уволен в ближайшее время.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Жительница английского графства Эссекс сняла на видео, как нарушители карантина, введенного в стране из-за коронавируса, занялись сексом в людном парке Торндон Кантри.
- В английском городе Ситтингбурн, графства Кент, отец троих детей Кевин Бевис несколько лет притворялся, что болен раком из-за нежелания расставаться с возлюбленной.
- Алжирского футболиста Фарида Эль-Мелали, который выступает за французский "Анже", арестовали за мастурбацию.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram