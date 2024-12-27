Состояние одного футболиста "Челси" оказалось в 20 раз больше, чем у Месси и Роналду.

Лионель Месси и Криштиану Роналду — футболисты, которые войдут в историю не только, как лучшие спортсмены четверти XXI века, но и как одни из самых высокооплачиваемых футболистов мира. Хотя их совокупное состояние не составляет и доли от состояния одного футболиста "Челси", пишет Mirror.

37-летний Месси завоевал бесконечное количество трофеев в составе "Барселоны", ПСЖ и "Интер Майами", а Роналду сделал не менее впечатляющее резюме в составе "Реал Мадрида", "Манчестер Юнайтед", "Ювентуса" и "Аль-Нассра".

По данным сайта Celebrity Net Worth, Месси заработал восемь "Золотых мячей", 12 титулов чемпиона, четыре Лиги чемпионов и Кубок мира, а его чистая стоимость составляет около $850 млн. В то же время чистая стоимость Роналду - с его пятью "Золотыми мячами" и семью титулами чемпиона - оценивается примерно в 800 миллионов долларов.

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Однако даже если сложить эти две цифры вместе, чтобы получить общее состояние в $1,66 млрд, оно и близко не сравнится с внушительным состоянием Файк Болкиаха в $20 миллиардов.

Что известно о 26-летнем миллиардере, который не смог закрепиться в Премьер-лиге

Племянник султана Брунея и один из нескольких наследников состояния в 250 миллиардов долларов, Болкиах родился в Лос-Анджелесе, но начал свою футбольную карьеру в юношеской команде "Ньюбери", а затем продолжил ее в академиях "Саутгемптона", "Челси" и "Лестер Сити", так и не выйдя на поле.

В 2020 году левый вингер перешел в "Маритимо", подписав свой первый профессиональный контракт, но снова не стал выступать за первую команду, сыграв всего один матч в составе команды U23, так и не заиграв на профессиональном уровне.

Имея американское и брунейское гражданство, Болкиах также шесть раз представлял страну на международной арене, забив за это время один гол. Хотя ему так и не удалось пробиться в Премьер-лигу, он играл в молодежной команде "Челси", где ему каждый день напоминали о богатстве.

"Вы никогда бы не подумали, что он 12-й в очереди на трон. Вы бы не подумали о нем, как о королевской особе. Он был скромным парнем, старался каждый день, как и все игроки академии. Мы шутили, что ему не нужно было играть в футбол, но он хотел играть, потому что любил футбол", - заявил один из футболистов, который играл вместе с ним в команде.

Ранее УНИАН сообщал, кто стал лучшим футболистом 2024 года по версии FIFA. Лионель оказался в списке, но Роналду там даже не было.

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