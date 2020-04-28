На Одесщине клиентка парикмахерской "сдала" в полицию заведение за нарушение карантина после полученных услуг

Парикмахерша в судебном заседании свою вину признала частично, заявив, что оказала услуги лишь самим сотрудникам салона.

Измаильский горрайонный суд Одесской области оштрафовал на 17 тыс. грн парикмахера, работавшего во время карантина.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из соответствующего постановления суда.

В нем сказано, что в суд поступили материалы о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административном правонарушении.

Согласно материалам, женщина, находясь в салоне, предоставляла парикмахерские услуги, нарушив таким образом соответствующее постановление Кабинета министров Украины от 8 апреля, запрещающее в период карантина вести указанный вид деятельности.

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Парикмахер в судебном заседании свою вину признала частично, заявив, что предоставила услуги только самим сотрудникам салона.

Вместе с тем, согласно показаниям гражданки, работающей барменом, 15 апреля днем она пришла в салон, чтобы получить услуги мастера маникюра и парикмахера.

Указанные услуги клиентка получила, после чего сообщила в полицию о правонарушении.

«К материалам дела приложены фотографии, согласно которым входная дверь парикмахерской открыта, людям предоставляются услуги», - сказано в постановлении.

Отмечается, что, таким образом, нарушен режим карантина, санитарно-гигиенические, санитарно-противоэпидемические правила и нормы, предусмотренные законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней» и пр.

Изучив материалы, суд применил к нарушительнице административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн, а также – 420,2 грн судебного сбора.

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