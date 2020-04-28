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На Одесщине клиентка парикмахерской "сдала" в полицию заведение за нарушение карантина после полученных услуг

17:38, 28 апреля 2020
Курьёзы
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После полученных услуг клиентка заявила о нарушениях карантина в полицию / Фото: ua.depositphotos.com

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из соответствующего постановления суда.

В нем сказано, что в суд поступили материалы о совершении правонарушения, предусмотренного ст. 44-3 Кодекса Украины об административном правонарушении.

Согласно материалам, женщина, находясь в салоне, предоставляла парикмахерские услуги, нарушив таким образом соответствующее постановление Кабинета министров Украины от 8 апреля, запрещающее в период карантина вести указанный вид деятельности.

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Парикмахер в судебном заседании свою вину признала частично, заявив, что предоставила услуги только самим сотрудникам салона.

Вместе с тем, согласно показаниям гражданки, работающей барменом, 15 апреля днем она пришла в салон, чтобы получить услуги мастера маникюра и парикмахера.

Указанные услуги клиентка получила, после чего сообщила в полицию о правонарушении.

«К материалам дела приложены фотографии, согласно которым входная дверь парикмахерской открыта, людям предоставляются услуги», - сказано в постановлении.

Отмечается, что, таким образом, нарушен режим карантина, санитарно-гигиенические, санитарно-противоэпидемические правила и нормы, предусмотренные законом Украины «О защите населения от инфекционных болезней» и пр.

Изучив материалы, суд применил к нарушительнице административное взыскание в виде штрафа в размере 17 тыс. грн, а также – 420,2 грн судебного сбора.

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