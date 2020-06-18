"Уровень сложности – 2020": в сети шутят над возможным ужесточением карантина в Украине

Один из пользователей предположил, что эпидемия коронавируса не закончится, пока есть карантин и на борьбу выделяют деньги.

Главный санитарный врач Виктор Ляшко сегодня заявил, что в связи с ухудшением показателей заболеваемости COVID-19 в Украине за последние дни, жесткий карантин в областях с наихудшими показателями могут вернуть уже с 22 июня. Реакция пользователей соцсетей не заставила себя ждать. УНИАН собрал самые яркие шутки о возможном скором возвращении к строгому карантину в Украине.

Один из пользователей предположил, что эпидемия коронавируса не закончится, пока есть карантин и на борьбу выделяют деньги.

"Ну да, надо же как-то отработать (или разделить))) ковидный транш от МВФ", - поддержал его другой пользователь Facebook.

Кто-то вспомнил фильм "Назад в будущее" и обыграл ситуацию с возвращением в прошлое, в 2020 год, когда якобы начался "10-летний карантин".

Многие пользователи были возмущены тем, что в начале карантина не работал общественный транспорт, а также не работали парки.

Кто-то представил, как проведет свой летний отпуск, показав фотографию таксы, лежащей на полу в квартире, на который попадает маленький лучик света.

Блогер Антон Ходза припомнил, что 2020 год нас, мягко говоря, удивляет, и если это была бы компьютерная игра - то 2020 год стал бы максимальным уровнем сложности.

Как сообщал УНИАН, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что без введения в Украине карантина в марте, по наихудшему сценарию, могло бы быть 145 тыс. умерших от коронавируса до конца 2020 года.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram