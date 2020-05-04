Спорт на все четыре лапы: люди делятся роликами, где они занимаются физкультурой с домашними любимцами (видео)
19:09, 04 мая 2020Курьёзы
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Во Львове коммунальное предприятие, которое занимается бездомными животными, запустило флешмоб.
В Сети распространяются ролики, где люди занимаются спортом с домашними любимцами.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
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Во Львове коммунальное предприятие, которое занимается бездомными животными, запустило флешмоб. Работники с собачками на руках приседают и призывают других заниматься физкультурой с домашними любимцами. И не забывать, что настоящим другом может стать не только породистый пес, а благородно взятое животное и из приюта.
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