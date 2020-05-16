По "срочному делу": из-за карантина бабушка шла пешком из Полтавы в Киев (фото)

Как сообщили патрульные, в связи с карантином - транспорт не ездит, а женщине срочно нужно было попасть из Полтавы в Киев.

Бориспольские патрульные помогли пенсионерке, которая пыталась пешком преодолеть расстояние в 340 километров от Полтавы до Киева.

Об этом сообщает патрульная полиция Киевской области.

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"Около полуночи от неравнодушного гражданина на линию 102 поступил вызов, что по обочине автодороги Киев — Харьков — Довжанский шагает женщина преклонного возраста... Уже на остановке общественного транспорта «Журавка» патрульные увидели 67-летнюю гражданку. Она выглядела расстроенной и растерянной, потому что в связи с карантином — транспорт не ездит, а ей срочно нужно было попасть из Полтавы в Киев", - рассказали правоохранители.

По их словам, женщина чувствовала себя хорошо и в медицинской помощи не нуждалась. Инспекторы остановили добропорядочного водителя, который согласился доставить женщину до места назначения.

Как сообщал УНИАН, 4 мая Кабмин продлил введенный из-за распространения коронавирус карантин до 22 мая и решил снять ряд запретов, начиная с 11 мая.

Ранее Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что возобновление работы транспорта и отраслей экономики возможно после достижения регионами соответствующих критериев по заболеваемости COVID-19 и нагрузку на медицинскую систему.