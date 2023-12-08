Согласно рецепту, она должна получиться очень хрустящей.

Яичница по-испански не очень популярна в нашей стране, поскольку обычно все придерживаются обычного способа жарки яиц.

Автор книги "Средиземноморская кухня на каждый день" Шила Пракаш уверяет, что вы уже никогда не будете жарить яйца по-другому, если попробуете испанский рецепт. Секреты huevos fritos она раскрыла в колонке для cubbyathome.

Так, в этом репецте используют не подсолнечное или сливочное масло, а большое количество оливкового - фактически яйца в процессе жарки панируются в нем. В финале повар получает жареные яйца с очень хрустящими кружевными краями и желтком, который тает во рту.

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Налейте оливковое масло в небольшую сковороду и нагрейте на среднем огне, пока оно не станет очень горячим, но не дымным. Затем разбейте яйцо в небольшой контейнер и поместите его в сковороду. Уменьшите огонь до среднего и полейте яйцо маслом, пока оно готовится.

Достаньте яйцо шумовкой, когда белок поднимется и станет хрустящим и золотисто-коричневым по краям, а желток все еще будет дрожать. Затем добавьте щепотку соли и черного перца.

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