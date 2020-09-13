В Словении 22-летняя Юлия Адлесич отрезала себе руку циркулярной пилой, чтобы получить один миллион евро по страховке.
Об этом сообщает BBC.
Суд в Любляне признал девушку и ее парня виновными в страховом мошенничестве. Инцидент произошел в 2019 году. Как выяснилось, девушка намеренно отрезала себе руку пилой и специально не взяла с собой конечность в больницу, чтобы ее не пришили обратно и инвалидность стала неотвратимой. Однако врачам, к большому сожалению девушки, удалось найти и пришить ей руку.
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Перед этим Адлесич оформила пять страховок, а за несколько дней перед инцидентом парень девушки искал в интернете информацию об искусственных руках. Эти факты стали доказательствами, которые прокуратура представила в суде.
Если бы план пары сработал, они бы получили полмиллиона евро сразу, а еще столько же — ежемесячными платежами.
В итоге вместо желанного миллиона девушка получила два года тюрьмы за мошенничество.
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