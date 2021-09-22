За упоминание фамилии россиянина также блокируют его друзей и знакомых.

Компания Facebook постоянно блокирует учетную запись тренера волгоградского клуба "Ротор" Дмитрия Хохлова, потому что видит в его фамилии пренебрежительное наименование украинцев.

Об этом пишет Октагон.

Отмечается, что экс-игрок сборной России уже подал иск против соцсети в Солнцевский райсуд Москвы. В начале сентября состоялось предварительное судебное заседание.

"Загвоздка в том, что мою фамилию блокируют. Поэтому ни я, ни мои друзья и знакомые не можем нормально пользоваться Facebook и Instagram. Мне много людей звонили и говорили, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы заметили в конце этой весны", – ответил россиянин.

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Instagram в полуавтоматическом режиме считает фамилию тренера пренебрежительным наименованием представителей украинской национальности.

В целом, Facebook активно борется с сообщениями, содержащими (или потенциально содержащими) призывы к разжиганию вражды, а недавно компания ужесточила свою политику пользования.

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Автор: Яна Ставская