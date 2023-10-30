Здоровье сердца может серьезно ухудшиться, если в рационе человека будут продукты, которые наносят вред этому органу.
От некоторых продуктов стоит отказаться или потреблять их в очень умеренных количествах, чтобы поддерживать сердце в хорошем состоянии, рассказала доктор Росми Барриос express.co.uk.
"Есть несколько продуктов, которые я бы настоятельно не советовала, рекомендовала бы потреблять только в очень умеренных количествах, чтобы поддерживать здоровье сердца", - отметила врач.
Доктор добавила, что речь идет о таких продуктах:
- трансжиры (могут заложить основу для "плохого" холестерина и ишемической болезни сердца);
- насыщенные жиры (способны повысить уровень холестерина и способствовать развитию атеросклероза);
- добавленный сахар;
- избыток натрия (приводит к задержке воды, а это повышает артериальное давление и создает нагрузку на сердце).
"Чтобы снизить потребление насыщенных жиров, выбирайте нежирные источники белка, такие как птица без кожи, рыба и бобовые", - отметил эксперт.
Что вредно для сердца - вот о чем писали ранее
Специалист Центра сердечно-сосудистых заболеваний в Барселоне Пабло Канепа предупреждал, что самый нежелательный для сердца молочный продукт - это масло. Кроме того, эксперт отмечал, что сердцу вредят алкоголь, газированные сладкие напитки и энергетики.
Ранее ученые также предупреждали, что большое количество сахара может стать причиной возникновения сердечно-сосудистых заболеваний.