Не программируйте на негатив, говорит эксперт.

Многие украинцы не знают, что означает пятница 13, но ожидают от этого дня чего-то плохого. Карпатская мольфарка, историк-археолог Магдалена Мочиовски рассказала УНИАН, почему так произошло, какая обратная сторона этого дня и что стоит делать.

Почему пятница 13 - страшный день в истории

"Если рассматривать с точки зрения истории, в пятницу 13 числа были казнены тамплиеры - король Франции казнил, и с тех пор пятница 13 числа считается плохим числом, но по сути, если с точки зрения магии, а не поверья, пятница 13 числа не является плохим числом", - рассказала эксперт.

По словам мольфарки, все кто считают этот день негативным, основываются на знаниях, которые получили от своих предков, и многие ассоциируют именно пятницу 13 числа с этой казнью.

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Пятница 13 - что за день энергетически

Мочиовски поделилась, что в магии, по сути, все имеет бумеранг - то есть зеркальный, в зависимости от того, как на что-то посмотреть. По ее словам, если брать обратный эффект, то как раз от этого дня следует ждать того, чего от него не ждут.

Собеседница добавила, что, согласно магии, это число и этот день - фартовые. Мочиовски подчеркнула, что число 13 - сакральное:

один единый Бог в образе Святой Троицы;

было 12 апостолов сына божьего Иисуса Христа (вместе с ними было 13 проповедников христианства);

"Говорить о том, насколько плохая пятница 13, не переходи через лестницу, пусть тебе не переходит черный кот дорогу, не вернись домой - да я могу назвать миллион таких примет, но почему никто не называет лучшую сторону пятницы 13-го и делают из него невесть что. И с самого утра уже идет материализация, вечером человек ложится, - завтра пятница 13, и уже в мыслях начинает материализовать негатив, который еще вообще-то и не наступил", - подчеркнула эксперт.

Священники единогласно утверждают, что все негативные приметы, связанные с этим днем - это суеверия.

Скоро пятница 13: что нельзя делать, а чем стоит заняться

"Первым делом нельзя пятницу 13-го материализовать и программировать в какой-либо негатив... И в зависимости от того, как ты к тому числу отнесешься, какое ты сообщение делаешь вселенной, то получишь обратно. А почему все получают только негативное, - потому что они уже так к этому относятся. Но в целом никто не испытывал вторую сторону медали, никто не испытывал отнестись к пятнице 13-го как к Фортуне", - посоветовала Мочиовски.

Мольфарка отметила, что в этот день идет отражение, поэтому посоветовала в первую очередь людям, которые нефартовые, попробовать принять участие в лотерее, но при этом тратить небольшие суммы. "Число 13 является магическим на самом деле, но если магию материализовать в негативном плане, оно будет приносить негатив. А если магию программировать и материализовать в положительном - оно наоборот придет на помощь", - подчеркнула эксперт.

По словам мольфарки, пятница 13 очень удачный день для долгожданных, отложенных покупок, и недаром день распродаж называют именно "черная пятница".

Ранее Магдалена Мочиовски рассказала, почему нельзя откусывать хлеб. А еще УНИАН объяснил, как правильно есть хлеб по этикету.

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