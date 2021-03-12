56-летний Гленн Йотерс сознался полиции, что страдал зависимостью от порносайтов.

Мужчина 12 лет проработал казначеем в церкви / фото: Pixabay

В американском штате Пенсильвания церковного казначея обвинили в том, что он украл более 150 тысяч долларов и «спустил» их на порно.

Об этом сообщает WPXI.

Установлено, что 56-летний Гленн Йотерс 12 лет проработал казначеем и последние четыре года воровал деньги, предназначавшиеся для оплаты счетов и других нужд церкви города Юнити Тауншип. Деньги он тратил на эротических сайтах.

Церковнослужители заметили неладное, когда обнаружили ряд неоплаченных счетов. Йотерс сознался полиции, что страдал зависимостью от порносайтов.

На этой неделе ему предъявили обвинение в воровстве путем обмана. Судебное расследование продолжается.

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Автор: УНИАН