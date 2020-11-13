Ранее Богдан назвал заболевших "слуг народа" коронавирусным притоном / фото УНИАН, Виктор Ковальчук
Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан снова отреагировал троллингом на сообщение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова относительно своей самоизоляции.
Соответствующий пост Богдан оставил в комментариях на странице председателя парламента в Facebook.
"Как так дома? С женой? Вы нарушаете протокол! Надо вместе с Русланом Стефанчуком (первым заместителем председателя Рады – ред.) лечь в Феофанию))))» - пошутил тот.
скриншот
Читайте такжеБольной COVID-19 Зеленский записал видео из "Феофании" и рассказал о самочувствии (видео)
Что было до этого:
- Сегодня Разумков написал в Facebook, что он сейчас находится на самоизоляции. "Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно", - отметил Разумков.
- Позавчера Богдан отреагировал троллингом на новость о заболевании председателя ВР Дмитрия Разумкова на коронавирус. В комментариях под постом Разумкова бывший глава ОП написал: "У вас там что? Коронавирусное гнездо?"
Коронавирус у первых лиц государства
- 9 ноября президента Украины Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный тест на коронавирус.
- Также о своем заболевании заявил и глава Офиса президента Андрей Ермак.
- В этот же день о болезни заявил министр финансов Украины Сергей Марченко.
- 11 ноября спикер парламента Дмитрий Разумков сообщил, что заболел на коронавирус.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram