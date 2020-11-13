Андрей Богдан посоветовал Дмитрию Разумкову лечь в Феофанию.

Экс-глава Офиса президента Андрей Богдан снова отреагировал троллингом на сообщение председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова относительно своей самоизоляции.

Соответствующий пост Богдан оставил в комментариях на странице председателя парламента в Facebook.

"Как так дома? С женой? Вы нарушаете протокол! Надо вместе с Русланом Стефанчуком (первым заместителем председателя Рады – ред.) лечь в Феофанию))))» - пошутил тот.

Что было до этого:

Сегодня Разумков написал в Facebook, что он сейчас находится на самоизоляции. "Я продолжаю работать, несмотря на коронавирусную болезнь. Сейчас нахожусь дома на самоизоляции. Чувствую себя почти нормально, выполняю работу дистанционно", - отметил Разумков.

Позавчера Богдан отреагировал троллингом на новость о заболевании председателя ВР Дмитрия Разумкова на коронавирус. В комментариях под постом Разумкова бывший глава ОП написал: "У вас там что? Коронавирусное гнездо?"

Коронавирус у первых лиц государства

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Автор: Денис Прядко