Антипремию отменили из-за обилия плохих событий в 2020 году.

Антипремию за худшее описание секса Bad Sex Award в этом году решили не давать из-за обилия плохих событий.

Об этом сообщает издание The Guardian.

По мнению жюри, за прошедшие 12 месяцев публика столкнулась со слишком большим количеством негативных явлений. В частности, из-за пандемии коронавируса было опубликовано намного меньше книг.

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«Самоизоляция приводит к появлению новых видов сексуальных практик, поэтому судьи ожидают, что в следующем году они получат большое количество заявок на получение премии. Напоминаем авторам, что виртуальный секс и другие виды домашних развлечений подпадают под действие этой награды», - отметил пресс-секретарь Bad Sex Award.

Антипремия Bad Sex Award

Литературный журнал Literary Review в конце 2019 года выбрал лауреатов ежегодной антипремии Bad Sex Awards – награды за худшее описание секса. В прошлом году "победителями" впервые стали сразу два писателя француз Дидье Декуен и британец Джон Харви.

В разные годы премию получали Себастьян Фолкс, Норман Мейлер, Салман Рушди, Томас Вулф и Габриэль Гарсиа Маркес.

Bad Sex Award учреждена в 1993 году журналом Literary Review.

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Автор: УНИАН