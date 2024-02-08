Некоторых слов в нашем языке не стоит избегать, подчеркнул языковед.

Украинский язык продолжает находиться в центре внимания. Самый известный учитель Украины, доцент, автор учебников - языковед и заслуженный работник образования нашего государства Александр Авраменко развенчал языковые стереотипы.

Эксперт в эфире программы "Сніданок з 1+1" говорил, что наши земляки иногда избегают слов, которые похожи на русские, поскольку считают их чужими. "Сегодня я буду развенчивать языковые стереотипы... многие говорящие стараются избегать слов, созвучных с русским языком, считая их не украинскими и автоматически причисляя их к русским", - сказал педагог.

По его мнению, это не совсем правильно, поскольку тогда украинцам пришлось бы отказаться от таких замечательных слов, как, например, "душа", "крила", "мама" и "весна". "Вот - конкретный пример из жизни - недавно мне забросили, почему я употребляю русское слово "вибирати", ведь на украинском только "обирати". А и в самом деле, я сам замечаю, что сейчас начали значительно шире использовать слово "обирати" вместо "вибирати"... "Вибирати" - это наше, украинское-преукраинское слово и не надо его избегать", - подчеркнул Авраменко.

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Языковед отметил, что "обирати" и "вибирати" - это слова-синонимы, но они имеют определенные различия. "Обирають" людей на должность или невесту, а "вибирають" книжку в магазине. "Делают уже не избрание, а выбор", - объяснил учитель.

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Ранее Александр Авраменко поделился, как на украинском языке писать и говорить - "грішми чи грошима". Языковед подчеркнул, что слово "гроші" в украинском языке в творительном падеже (кем/чем?) правильно употреблять и так, и так.

По его словам, грамотно говорить как "не розкидайтеся грошима", так и "не розкидайтеся грішми".

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