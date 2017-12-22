"Обнаженные новости": известная телеведущая полностью разделась во время утренней программы (видео)

14:43, 22 декабря 2017
Курьёзы
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На этот раз - во время утреннего шоу, в ходе которого рассказывала о лечебной физкультуре и гимнастике.

Известная венесуэльская телеведущая Юви Палларес, которая очень любит вести свои шоу обнаженной (настолько, что даже ведет рубрику «Обнажая новости»), снова разделась в прямом эфире, пишет "Медианяня"

На этот раз - во время утреннего шоу, в ходе которого рассказывала о лечебной физкультуре и гимнастике

В течение 2015 года Палларес обнажалась в прямом эфире каждый раз, когда сборная Венесуэлы по футболу выигрывала в Кубке Америки. 

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Теги: #ведущая разделась в прямом эфире