"Обнаженные новости": известная телеведущая полностью разделась во время утренней программы (видео)

Известная венесуэльская телеведущая Юви Палларес, которая очень любит вести свои шоу обнаженной (настолько, что даже ведет рубрику «Обнажая новости»), снова разделась в прямом эфире, пишет "Медианяня".

На этот раз - во время утреннего шоу, в ходе которого рассказывала о лечебной физкультуре и гимнастике

В течение 2015 года Палларес обнажалась в прямом эфире каждый раз, когда сборная Венесуэлы по футболу выигрывала в Кубке Америки.