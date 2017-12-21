Мужчину с самым большим пенисом в мире признали нетрудоспособным

Обладателя самого большого в мире полового члена, 55-летнего мексиканца Роберто Есквівела Кабрера, признали нетрудоспособным из-за того, что длина его пениса не позволяет ему носить униформу и выполнять элементарные движения такие как, например, встать на колени.

Длина полового члена Роберто составляет 48 см, сообщает Metro.

«Я не могу носить униформу, не могу быстро бегать, поэтому работодатели думают обо мне плохо. Они говорят, что перезвонят мне, но никогда не перезванивают», - жалуется Роберто.

Сейчас мужчина безработный и живет за счет социальных выплат.

Не смотря на такую «аномалию» (именно так называют пенис мексиканца врачи), Роберто нашел как этим воспользоваться и планирует построить карьеру в порноиндустрии.

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Как сообщает издание, такая «особенность» доставляет мексиканцу ряд проблем со здоровьем. Он не может спать на животе и должен каждую ночь подкладывать под свой пенис специальную подушку, чтобы избежать дискомфорта в ночное время. Также у мужчины возникают проблемы с женщинами.

Однако Кабрера отказывается делать операцию по уменьшению полового члена, как рекомендуют ему врачи. Мексиканец говорит, что хотел бы попасть в Книгу рекордов Гинесса.

«Я известен, потому что у меня самый большой пенис в мире. И я счастлив от этого. Я знаю, что никто не имеет такого размера, как у меня», - рассказывает Роберто.