Полиция Ватикана сорвала гей-оргию с наркотиками в квартире секретаря кардинала

Жандармерия Ватикана обнаружила наркотики в квартире 50-летнего Луиджи Капоцци, который работает секретарем итальянского кардинала Франческо Коккопальмерио, главного советника Папы Римского, сообщает итальянская газета Il Fatto Quotidiano.

Жандармы пришли во дворец Ватикана, в котором находится квартира Луиджи Капоцци, после жалоб соседей-кардиналов, живущих в этом здании. По их словам, по вечерам к Капоцци приходили подозрительные люди. Когда полицейские ворвались в квартиру, они застали участников гей-вечеринки с наркотиками.

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Полиция Ватикана сорвала гей-оргию в июне 2017 года, отмечает Сноб со ссылкой на The Times. Полицейская операция прошла во дворце Конгрегации доктрины веры - отдела Ватикана, который среди прочего расследует случаи сексуального насилия в церкви.

После случившегося монсеньора Капоцци отправили в реабилитационный центр Пия XI, где он прошел курс лечения от передозировки наркотиками. Затем секретарь кардинала на время отправился в монастырь, а сейчас вновь находится в госпитале в Риме.

The Times отмечает, что кардинал Коккопалмерио обещал своему секретарю Капоцци продвижение по службе, однако инцидент с оргией и наркотиками, очевидно, прервет карьеру священнослужителя.

Ранее УНИАН сообщал, австралийский кардинал Джордж Пелл, занимающий пост казначея Ватикана, обвинен в развратных действиях в отношении несовершеннолетних. Речь идет о множественных эпизодах, имевших место в давнем прошлом.