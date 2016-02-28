В Словении во время отбора на "Евровидение" показали пародию на Путина (видео)

В Словении во время финального голосования в отборе на "Евровидение" показали пародийное видео про президента России Владимира Путина.

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Песню "Putin, Putout" и клип создал известный в стране комик Клемен Слаконья, который и был ведущим концерта. Она высмеивает имперские амбиции российского лидера: "Никто не хочет Третьей Мировой, Евросоюз и США не ссорьтесь со мной".

На видео похожий на Путина актер хвастается армией, ядерным оружием и демонстрирует голый торс верхом на лошади. Кроме того, в ролике появляется трон из серпов и молотов, скандальная группа Pussy Riot, а сам "Путин" – на обложке Time.

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Добавим, что сам автор видео Клемен Слаконья в Словении достаточно известен. На своем видеоканале он публикует собственные пародии на местных политиков и звезд.