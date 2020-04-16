Порно против коронавируса: Pornhub запустил пародийный сайт
Один из самых известных ресурсов с фильмами для взрослых Pornhub вместе с Amazon Dating запустили пародийный сайт Scrubhub, на котором знаменитости и обычные люди моют руки.
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Сайт создан для сбора пожертвований на борьбу с коронавирусом.
Видео на сайте имеют названия, стилизированные под порносайт. К примеру, там есть видео: «Эта мамочка готова включить горячую воду», «Девушка моет самые огромные руки, чтобы вернуться к бывшему», «Молодой аматор становится рукастым в моем гостиничном номере».
В проекте участвуют как порнозвезды, так и приглашенные актеры и певцы: Аса Акира, Анджела Уайт, Остин Вульф, Ариана Гранде. Помимо видео звезды порно снимаются в прямых эфирах два раза в день, в которых они просто моют руки.
Как сообщал УНИАН, Pornhub сделал свой вклад в борьбу с коронавирусом и предоставил бесплатный доступ к видео с премиум-подписки для всех стран на месяц.