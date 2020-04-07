В Днепропетровской области мужчина выгуливал домашнюю курицу на поводке (видео)
00:30, 07 апреля 2020Курьёзы
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Вероятно, так хозяин курицы решил обойти карантинные запреты.
Иллюстрация / REUTERS
В поселке Слобожанское Днепропетровской области возле одного из супермаркетов мужчина выгуливал домашнюю курицу на поводке.
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Вероятно, таким образом хозяин домашней курицы решил обойти карантинные запреты.
Как сообщал УНИАН, с 6 апреля в Украине официально вступили в силу ряд новых ограничений относительно того, как находиться на улице. Правила будут действовать до 24 апреля.
В частности, на улицу нельзя выходить без документов, а в общественных местах введен "масочный режим". Среди запретов - посещение парков, скверов, зон отдыха, кроме выгула домашних животных одним человеком.
Видео: Antoine LeKozenko
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