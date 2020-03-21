Колокола дезинфицируют воздух: как церкви "борются" с коронавирусом в Украине

Из-за нарушений ПЦУ посоветовала придерживаться карантинного режима и отказаться от богослужений с количеством более 10 участников.

Уже почти месяц в Украине регулярно регистрируются новые случаи инфицирования коронавирусной инфекцией СOVID-19. Вследствие чего государство ввело ограничения на сборы граждан, поездки за границу и внутри страны, а также режим работы ряда учреждений.

Но граждан это не останавливает: кто-то жарит шашлыки, конфликтует с водителями общественного транспорта и оказывается в давке. В общем, с начала карантинного режима полицейские оштрафовали украинцев уже 900 раз.

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Примечательно, что участились так называемые массовые освящения улиц, отдельных общественных мест как украинскими, так и московскими православными храмами. В Украине руководство Московского патриархата на период пандемии посоветовало причащаться и обниматься, а в Москве будут ежедневно водить крестные ходы.

Вместо паники в супермаркетах, жители небольших городов выбирают православные инициативы. И неважно, что в Житомирской области трех прихожан пришлось изолировать из-за инфицирования 72-летней пенсионерки, которая регулярно посещала церковь, участвовала в таинствах и целовала вместе с другими иконы.

Забавным остается и факт освящения улиц и прохожих Бердянска водой. А в Тернополе, по информации собственного корреспондента УНИАН, храмы не закрываются, несмотря на действующий карантинный режим в области. При этом на мессах – скопления пенсионеров – наиболее уязвимой для COVID-19 категории. Само же духовенство говорит, что церковные колокола дезинфицируют воздух.

Из-за ряда нарушений со стороны храмов Православная церковь Украины 17 марта посоветовала придерживаться карантинного режима и отказаться от богослужений с количеством более 10 участников.