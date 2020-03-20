В Бердянске священники УПЦ МП "борются" с коронавирусом "святой водой" (видео)

Священнослужители ездят по улицам города на грузовике и окропляют водой всех, кто проезжает мимо.

В Бердянске Запорожской области священнослужители Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) борются с коронавирусом молитвенным пением и, поливая город "святой водой".

Читайте такжеДефицит туалетной бумаги: в США запустили проект обмена, рулоны бросают в окна авто (фото)Соответствующее видео опубликовал в Facebook пользователь Виталий Пархоменко.

«Ну вот как этих людей можно назвать? Чтобы было понятнее, это «мацковскиій патриарх», – отметил он в подписи к видео.

Священнослужители ездят по улицам города на грузовике и окропляют водой всех, кто проезжает мимо. При этом из динамиков раздается: «Наша вера православная – вера вєчная, вера славная...».

Ранее УНИАН сообщал, что в центре Москвы из-за коронавируса начнут ежедневно водить крестные ходы.