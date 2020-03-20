Маска из мужских трусов: в сети смеются над лайфхаком против коронавируса (видео)

Девушка виртуозно из мужских трусов сделала себе балаклаву.

В сети активно распространяется шуточное видео, на котором девушка делает маску для борьбы с коронавирусом из мужских трусов.

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На записи видно, как девушка виртуозно из мужских трусов сделала себе защитную балаклаву.

«Я считал, что видел все, что касается коронавируса. Но нет, видимо ошибся. Отныне мужчины будут бегать и искать в продаже труселя для себя», - говорится в комментарии к видео, которое на своей странице в соцсети выложил пользователь Виктор.