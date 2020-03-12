Pornhub открыл бесплатный премиум-доступ из-за коронавируса

Аналогичное решение приняло руководства другого крупного порноресура xHamster.

Самый популярный порносайт в мире Pornhub из-за коронавирусной инфекции открыл итальянцам бесплатный премиум-доступ.

Об этом сообщает Daily Mail.

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Pornhub к этому подтолкнули меры правительства Италии по профилактике инфекции: итальянцам, которые живут в провинциях, закрытых на карантин, запрещено выходить на улицу без письменного документа.

«Чтобы помочь им (итальянцам - ред.) на протяжении недель, которые они проведут дома», - говорится в сообщении.

Pornhub также решил пожертвовать итальянцам свой процентный доход с платформы ModelHub за март.

В заявлении Pornhub говорится, что премиум-доступ для проживающих в Италии будет бесплатным до 3 апреля.

Аналогичное решение приняло руководства другого крупного порноресура xHamster. В связи с этим на xHamster приток аудитории составил +22%.

Как сообщал УНИАН, пользователи интернета стали активно искать порнографические материалы на тему китайского коронавируса.