Секс против коронавируса: порносайт открыл доступ в зонах риска заражения

Людей призвали оставаться дома и смотреть порно.

Сайт xHamster призывает своих пользователей не выходить из дома в зараженных коронавирусом регионах и гарантирует жителям этих районов бесплатный премиум-доступ до конца марта.

Читайте такжеБеспощадный коронавирус: в Гонконге украли 600 рулонов туалетной бумаги из-за ее дефицита НВ, доступ к бесплатному порно достался жителям Ломбардии, Венето, Тегерана, Канарских островов, Тэгу в Южной Корее и Уханя в Китае.

«Если вы находитесь в зоне риска COVID-19 (коронавирус), пожалуйста, оставайтесь дома. Мы предлагаем бесплатный доступ к xHamster Premium для соответствующих регионов», – говорится в сообщении на сайте.

«Самый простой способ избежать распространения вируса – это избежать прямого контакта с другими людьми, и здесь порно может помочь», – заявил вице-президент xHamster Алекс Хоукинс.

Ранее УНИАН сообщал, как пассажирам зараженного коронавируса лайнера Diamond Princess предложили бесплатный доступ к порно.