В Черкасской области в секонд-хенде дети нашли фаллоимитаторы и бились ими, как на мечах - соцсети (фото)

Якобы среди подержанной одежды и корзин с обувью и другими вещами стояла корзина с устройствами, которым обычно место в секс-шопах.

В соцсетях сообщают, что в одном из секонд-хендов в городе Смела Черкасской области дети нашли фаллоимитаторы и бились ими.

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Об этом написали в сообществе "Подслушано в Смеле". "Девушка чуть не потеряла сознание от увиденного в одном из секонд-хендов в центре Смелы. Среди подержанной одежды и корзин с обувью и другими вещами стояла корзина с устройствами, которым обычно место в секс-шопах", - говорится в сообщении.

"Но не это страшно: до тех игрушек добрались дети и быстро разобрались, как они включаются, начали играть и биться ими, словно на мечах", - добавили в "Подслушано в Смеле".

Напомним, подобная история произошла на прошлой неделе и в Днепре. В двух секонд-хендах в отделе игрушек нашли резиновую женщину и фаллоимитатор.