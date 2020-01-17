Не понимает диалогов: глухой американец подал в суд на Pornhub

По мнению мужчины, политика Pornhub ущемляет его права и идет вразрез с законом о гражданах США с ограниченными возможностями.

Глухой житель США Ярослав Сурис подал в суд на крупнейший порносайт Pornhub из-за отсутствия скрытых субтитров во многих видео.

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Об этом сообщает TMZ.

По мнению Суриса, политика Pornhub ущемляет его права и идет вразрез с законом о гражданах США с ограниченными возможностями, вступившем в действие в 1990 году.

Мужчина объяснил, что пользуется премиум-аккаунтом на сайте и не может понять диалоги во многих видео, так как в роликах нет субтитров.

Сурис потребовал добавления в видео субтитров, а также выплаты компенсации за ущерб.

Вице-президент Pornhub Кори Прайс прокомментировал иск, отметив, что обычно компания этого не делает. По словам Прайса, на сайте есть специальный раздел с видео с субтитрами. В настоящий момент в нем находится 410 роликов.

Как сообщал УНИАН, отдел благотворительности самого популярного порносайта в мире Pornhub подарил своему фанату с инвалидностью, американцу Тодду Фалкерсону и его пожилой матери Паоло Volkswagen Jetta.