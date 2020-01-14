В Британии неизвестные годы подкладывали деньги пожилым людям, а те их относили в полицию

Двое благотворителей рассказали полиции, что у них неожиданно появились деньги и они решили ими поделиться. Благотворители решили остаться анонимными.

В селе Блекхолл-Кольер в графстве Дарем на севере Англии неизвестные шесть лет подряд оставляли пакеты с деньгами возле домов малообеспеченных и пожилых людей.

Об этом сообщает BBC.

Пачки по две тысячи фунтов (2 600 долларов) 20-фунтовыми купюрами они оставляли в заметных местах, часто прямо на тротуаре или возле домов, где живут малообеспеченные люди, например, пенсионеры. Они также часто ждали неподалеку, чтобы убедиться, что деньги нашли.

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Двое благотворителей рассказали полиции, что у них неожиданно появились деньги и они решили ими поделиться. С 2014 года они делали это в Блекхолл-Кольер не менее 12 раз.

Одна благодетельница сказала, что чувствует эмоциональную связь с этим поселком после того, как в прошлом ей помог местный житель.

За последние шесть лет местные жители сдали в полицию все найденные деньги - 26 тысяч фунтов (почти 34 тысячи долларов). По британским законам, если хозяев найденных денег не обнаружили или же они отказываются брать их обратно, то через определенный промежуток времени деньги возвращаются тем, кто их нашел. Поэтому все найденные пачки денег вернули людям, которые их нашли.

"Я очень рад, что теперь мы можем с уверенностью сказать, что речь не идет ни о преступной деятельности, ни о человеке с каким-то психическим расстройством. Я хотел бы поблагодарить этих добрых самаритян за то, что они связались с нами, а также честным жителям села, которые каждый раз приносили деньги в полицию", - заявил представитель полиции Дарема Джон Фостер.

На данный момент неизвестно, продолжат ли анонимные благотворители оставлять деньги на улицах поселка.

Как сообщал УНИАН, неизвестный благодетель подбрасывает жителям испанского села Вильяррамьель конверты с деньгами.