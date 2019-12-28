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Кличко в костюме Санта Клауса официально открыл Шулявский мост (видео)

14:34, 28 декабря 2019
Курьёзы
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На квадроцикле мэр столицы первым после строителей испытал обновленный объект / Скриншот

Мэр Киева Виталий Кличко открыл 28 декабря Шулявский мост. На официальное мероприятие городской голова прибыл на квадроцикле в костюме Санта Клауса.

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Видео открытие моста появилось на странице Кличко в Facebook.

На квадроцикле мэр столицы первым после строителей испытал обновленный объект.

Движение откроют только после обеда. Пока проехать можно только над проспектом Победы, так как строительство развязок еще впереди.

В июле 2018 года КГГА утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана, который предусматривает строительство транспортной развязки с тремя съездами.

Общая сметная стоимость строительства по состоянию на июнь 2018 года составляла 830 миллионов гривень.

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