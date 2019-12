YouTube впервые выдал награду за комментарий с миллионом лайков (видео)

Самым "залайканным" комментарием на YouTube стала шутка о "лысом парне" под клипом Билли Айлиш.

Платформа YouTube впервые наградила пользователя за комментарий, набравший миллион лайков.

Об этом рассказал сам награжденный пользователь – музыкант Сет Эферман в своем видеоблоге. Он оставил комментарий под клипом Билли Айлиш «Bad Guy», спародировав строчку из песни. Его запись «I’m the bald guy» («Я лысый парень») под роликом начала набирать лайки очень быстро.

Сам Эферман признает, что количество лайков к комментарию на YouTube ничего не дает, и относится к своему достижению иронично. Тем не менее, у себя в соцсетях он в шутку попросил платформу наградить его.

На YouTube неожиданно отреагировали, выслав Эферману памятную табличку.

Напомним, в нынешнем году 17-летняя американская певица Билли Айлиш (Billie Eilish) выпустила свой первый полноформатный альбом "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?". За несколько дней до официального релиза альбом добавили в свою медиатеку в Apple Music 800 тысяч человек - это рекорд для сервиса.

Ее клип к песне Bad Guy стал мемом и породил множество пародий и каверов.